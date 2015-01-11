Глава Аргаяшского района получил «условку» за махинации на Увильдах

Аргаяшский суд вынес приговор главе района Исрафилю Валишину, который обвинялся в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2011-2013 годах Валишин, выходя за пределы должностных полномочий, выдал разрешения на строительство 10 объектов капитального строительства в защитных лесах и охранной зоне памятника природы – озера Увильды. В результате незаконных действий главы причинен ущерб Российской Федерации в сумме более 2,5 млн рублей.

Прокурор просил назначить Валишину пять лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права в течение трех лет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Суд приговорил Исрафиля Валишина к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и 6 месяцев. Кроме того, в течение двух лет ему запрещено занимать должности на муниципальной службе.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Челябинской области.

https://dostup1.ru/society/Glava-Argayashskogo-rayona-poluchil-uslovku-za-mahinatsii-na-Uvildah_123671.html