Российских студентов хотят накормить горячим бесплатно

В России задумались над продолжением инициативы президента Владимира Путина по обеспечению горячим питанием школьников младших классов. Теперь поступило предложение кормить бесплатными обедами студентов-очников.

Инициатором бесплатных обедов в вузах выступил депутат Государственной думы РФ. Парламентарий поясняет, что студент дневных форм обучения находятся в институтах почти целый день. А возможность приготовить себе еду есть не во всех общежитиях.

Тем более, что практика обеспечения студентов горячим питанием уже существует в нескольких российских высших учебных заведениях для социально незащищенных слоев. Чтобы получить такой бонус, необходимо собрать большое количество документов и справок. Поэтому введение бесплатных горячих обедов во всех вузах страны станет хорошей поддержкой для студентов.

https://uralpress.ru/news/federaciya/rossiyskih-studentov-hotyat-nakormit-goryachim-besplatno