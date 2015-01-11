В Челябинской области потеплеет до +2 градусов

В Челябинской области в начале февраля потеплеет до плюс двух градусов.

По прогнозам синоптиков, плюсовая температура в регионе установится 4 февраля, а 5 февраля ожидается незначительное похолодание до плюс одного. Затем температуры снова станут отрицательными.

В субботу, 1 февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в горных районах пройдет небольшой снег, местами до умеренного, на остальной территории будет без существенных осадков. Ночью прогнозируется минус 11-16 градусов, в горах будет минус 5-10. Днем синоптики обещают минус 1-6 градусов, в низинах – до минус 10.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-potepleet-do-2-gradusov_123686.html