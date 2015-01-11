Девяностолетнего снежинца ограбили на 720 тыс. рублей

В Снежинске (ЗАТО, Челябинская область) сотрудники МВД раскрыли грабеж в отношении 90-летнего местного жителя.

В пресс-службе регионального полицейского главка сообщили, что вечером в квартиру пенсионера позвонили. Когда он открыл дверь, двое грабителей в масках ворвались в помещение. Один из них удерживал пожилого человека, второй обыскивал квартиру. Обнаружив свыше 720 тыс. рублей, злоумышленники похитили их.

«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению данного преступления двух жителей города 1974 и 1981 годов рождения, один из которых ранее судимый. На следующий день старший был задержан, второму удалось скрыться», – уточнили в полиции, добавив, что спустя несколько дней он был обнаружен и схвачен в Верхнем Уфалее.

Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, г, д» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Максимальное наказание – лишение свободы на срок до семи лет. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. У них изъято 240 тыс. рублей.

https://dostup1.ru/accident/Devyanostoletnego-snezhintsa-ograbili-na-720-tys-rubley_123706.html