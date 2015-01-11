Ветер до 20 м/с и температурная аномалия: на Южном Урале готовятся к авариям и ЧС

В ближайшие дни, 4 и 5 февраля, в Челябинской области будет «хозяйничать» атлантический циклон – температура воздуха поднимется на 12 градусов выше нормы, в регионе пройдут сильные осадки, будет дуть сильный порывистый ветер, а атмосферное давление снова рухнет.

Так, ночью и утром на крайнем западе Челябинской области пройдет сильный снег и мокрый снег, как следствие, прогнозируются налипание мокрого снега на провода и обледенение, гололедные явления. Ветер ожидается южный с переходом на юго-западный 7-12 метров в секунду, местами возможны порывы до 15-20 м/с. Атмосферное давление понизится до 725 мм ртутного столба.

В связи с неблагоприятным прогнозом спасательное ведомство распространило предупреждение о том, что 4 февраля повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередачи, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

https://dostup1.ru/society/Veter-do-20-ms-i-temperaturnaya-anomaliya-na-Yuzhnom-Urale-gotovyatsya-k-avariyam-i-ChS_123748.html