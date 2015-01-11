Ледовый городок в Озерске будет демонтирован после карантина

Несмотря на то, что все новогодние мероприятия позади, ледовый городок на пр. К. Маркса по-прежнему радует горожан.

Особенно детвору, которая во время карантина, сможет укрепить здоровье, катаясь на горке и играя на свежем воздухе. Когда карантин закончится, ледовые фигуры и деревянная горка на пр. К. Маркса будут демонтированы. Новогоднюю ель передадут в Детский эколого-биологический центр, где хвойные деревья с удовольствием едят все животные от маленьких грызунов до верблюда.

Как пояснили в управлении капитального строительства и благоустройства администрации, световые фигуры (в этом году к снеговику с санями добавились олень, аист, два снеговика-музыканта, жар-птица и шар для фотозоны) проверят, подремонтируют и уберут на хранение на склад МКУ «УКС», чтобы вновь использовать в следующем году.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41870/