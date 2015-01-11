Перспективы закрытых городов обсудили с Владимиром Путиным

30 января в подмосковном Красногорске состоялось заседание Совета по развитию местного самоуправления, которое провел Президент Российской Федерации Владимир Путин. В нем приняли участие более 40 руководителей муниципалитетов, в том числе и представители закрытых городов Росатома. В рамках мероприятия с докладом выступил президент Ассоциации ЗАТО России, глава администрации Сарова Алексей Голубев.

На заседании Совета по развитию местного самоуправления закрытые города представили лучшие практики в части развития городской инфраструктуры. По словам Алексея Голубева, в закрытых городах накоплен большой опыт в части реализации систем «Умный город» и «Бережливый регион».

В подготовке доклада Ассоциации ЗАТО Владимиру Путину принял участие и глава Озерского городского округа Евгений Щербаков. Он рассказал о том, как Озерску удалось сделать эффективнее взаимодействие с региональной властью. Стоит напомнить, летом прошлого года все три южноуральских ЗАТО заключили Соглашение с правительством Челябинской области. В нем отражен формат сотрудничества в части национальных проектов и достижения национальных целей.

Евгений Щербаков подчеркнул:

- Сегодня мы видим реальный эффект от работы Соглашения. По линии национальных проектов нам удалось привлечь в округ дополнительные средства на дорожный ремонт, сферу ЖКХ, реконструкцию системы водоснабжения всего округа и другие сферы. Сегодня нас слышит и губернатор Алексей Текслер, и Росатом, и даже федеральные власти. Считаю, что практика заключения подобных Соглашений с регионом может вывести жизнь в моногородах, причем не только закрытых, на новый качественный уровень.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41880/