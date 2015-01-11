На Южном Урале стартовали масштабные военные учения

Более 3 тыс. военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) задействованы в учениях, стартовавших в Сибири, на Урале, в Поволжье, а также на территории Таджикистана.

«К двухсторонним ротно-тактическим учениям привлечены подразделения мотострелковых бригад, дислоцированных в Алтайском крае, Кемеровской, Оренбургской областях, частей танковой дивизии, расположенных в Свердловской и Челябинской областях, российской военной базы в Таджикистане», – говорится в сообщении.

В ходе маневров военнослужащие отработают чередование наступления с разведывательно-поисковыми действиями, фланговые рейдовые действия и применение засадно-огневых групп во взаимодействии с расчетами беспилотной авиации «Орлан-10», артиллерийских ствольных и реактивных систем «Мста», «Град», минометных комплексов «Сани».

Поддержку подразделениям с воздуха обеспечат вертолеты армейской авиации: ударные Ми-24 и многоцелевые транспортные Ми-8. Учения завершатся в конце недели.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-startovali-masshtabnye-voennye-ucheniya_123827.html