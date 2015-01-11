Наркотики вышли на 1 место среди причин отравлений южноуральцев

Наркотические вещества вышли на первое место среди причин отравления жителей Челябинской области по итогам 2019 года.

Токсикологический мониторинг опубликовало региональное Управление Роспотребнадзора.

«В структуре отравлений по группам химических веществ преобладают отравления наркотическими средствами, спиртосодержащей продукцией и лекарственными препаратами – 32,3%, 26,3% и 21,4% соответственно», – говорится в сообщении.

Там уточнили, что в 2018 году этот ранжир возглавляли отравления спиртосодержащей продукцией и лекарствами (27,6% и 27,1% соответственно), а отравления наркотическими веществами составляли 21,95%.

Уточняется, что в прошлом году зарегистрировано 3 тыс. 382 случая острых отравлений химической этиологии, что почти на 200 случаев больше, чем в 2018 году. Среди пострадавших 388 детей в возрасте до 14 лет, 101 – подросток и 2 тыс. 893 – взрослых (от 18 лет и старше).

Основная доля отравлений среди детей приходится на отравления веществами группы «другие мониторируемые виды» (угарный газ, уксусная кислота, яды, товары бытового назначения и др.) и лекарственными препаратами, среди подростков – лекарственными препаратами, как и в 2018 году, у взрослых – наркотическими веществами и спиртосодержащими жидкостями.

https://dostup1.ru/medicine/Narkotiki-vyshli-na-1-mesto-sredi-prichin-otravleniy-yuzhnouraltsev_123836.html