Жители Челябинской области все больше предпочитают безнал

Челябинская область вошла в первую десятку регионов Российской Федерации по числу операций, проведенных по банковским картам. У нашего региона - девятое место.

Как пишет «КП-Челябинск», за три квартала прошлого года южноуральцы использовали пластиковые карточки 428 миллионов раз. Чаще всего - при оплате товаров и услуг. Общая сумма произведенных платежей - 233 с половиной миллиарда рублей.

С января по сентябрь 2019-го жители Челябинской области снимали «наличку» 55 миллионов раз. Сумма получилась приличная - более 431-го миллиарда рублей. В 2018-м году операций было произведено больше, но на меньшую сумму.

https://uralpress.ru/news/ekonomika/zhiteli-chelyabinskoy-oblasti-vse-bolshe-predpochitayut-beznal