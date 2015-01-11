Утечки водопроводной сети обнаружены и устранены

Напомним, сегодня утром сотрудники и спецтехника ММПКХ выехали на улицы Музрукова, Верхнюю и проспект К. Маркса, дома № 5 и № 9, где были обнаружены утечки в водопроводной сети. На некоторых участках образовались обширные лужи.

На данный момент главный инженер ММПКХ Владимир Антипьев прокомментировал ситуацию с разливом воды:

- На проспекте К. Маркса, у домов № 5 и № 9 источники утечки воды обнаружены, причины устранены в первой половине дня. В районе улиц Музрукова и Верхняя отключен водовод, завтра сотрудники ММПКХ произведут раскопку для устранения утечки. Водоснабжение домов не было приостановлено и продолжается в штатном режиме.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41910/