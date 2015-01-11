Коронавирус у граждан КНР на Южном Урале не подтвердился

Граждане Китайской народной республики, прибывшие в село Злоказово Кусинского района (Челябинская область) с признаками заболевания, осмотрены – коронавирус у них не подтвердился.

Известно, что мама и ребенок прибыли на Южный Урал 23 января. 4 февраля они обратились к врачу общей практики с жалобами на насморк у сына и редкий кашель у матери утром и вечером. Температура тела у обоих была в пределах нормы (36,0), на приеме они были в масках, с инфекционными больными не контактировали. На приеме также присутствовали отец семьи и переводчик, прибывшие из КНР 12 января.

Врач-инфекционист осмотрел больных, диагноз у мамы и ребенка – «фарингит легкой степени».

Но поскольку заболевшие являются гражданами КНР и в соответствии с маршрутизацией больных были направлены на госпитализацию в горбольницу № 2 Миасса, где им провели исследования (мазок из зева и носа, кровь и моча). В тот же день пробы были доставлены в Центр гигиены и эпидемиологии в Златоусте, анализы в работе.

По данным комиссии здравоохранения КНР на 6 февраля, зарегистрировано 28 060 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 15,2% (3 697), что ниже, чем за предыдущие дни. Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 13,8% – в тяжелой. Летальность составляет 2 % (564 случай, из них 549 – в провинции Хубей).

https://dostup1.ru/medicine/Koronavirus-u-grazhdan-KNR-na-Yuzhnom-Urale-ne-podtverdilsya_123866.html