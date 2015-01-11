Южноуральцам рассказали, как и где будут ставить заслон коронавирусу

Карантинный центр для граждан, приезжающих из Китая, развернули на базе Областной противотуберкулезной больницы в Металлургическом районе Челябинска.

В настоящее время там размещены семь человек, граждане КНР, вернувшиеся на работу после празднования Нового года дома, сообщил Семенов журналистам после совещания под руководством губернатора. Он также исключил риск, что помещенные на карантин люди могут заразиться там туберкулезом. «Давайте сразу исключим разговоры о том, что там кто-то заразится туберкулезом – этого быть не может, потому что это новое здание. Этот риск отсутствует», – сказал он.

Также Семенов развеял опасения, что обсерватор может как-то угрожать тем, кто живет вокруг больницы. «Это лечебное учреждение со своим двором, своей санитарно-защитной зоной, со своими вентиляцией и системой работы с отходами. Персонал – исключительно медицинский, люди подготовленные, размещение в боксах на 2-4 человека. С медицинской точки, зрения в этой ситуации все учтено. Рисков для населения нет», – отметил он.

Медики напоминают: в карантин помещают людей, не имеющих признаков заболеваний, просто для наблюдения, для того чтобы быстро среагировать в случае, например, высокой температуры и т.д. «Если вдруг они у нас затемпературят, не дай Бог, тогда медицина включается и начинает делать анализы. Анализы мы делаем частично здесь – на грипп и ОРЗ, и параллельно отправляем в Екатеринбург и Новосибирск – на коронавирус. Так, 17 отрицательных результатов мы уже получили из Новосибирска», – добавил глава южноуральского Роспотребнадзора.

Добавим, на совещаении у губернатора обсуждалась также ситуация, сложившаяся в выходные, когда под давлением общественности были свернуты два карантинных пункта – в Варненском и Сосновском районах. По мнению главы региона, причин возникшей ситуации несколько: «Отсутствие межведомственного взаимодействия штаба по коронавирусу, Роспотребнадзора и так далее; неинформированность населения и отсутствие официальных заявлений, а также неочевидность выбора учреждений в условиях неиформированности», – сказал Алексей Текслер.

По итогам совещания принято решение организовать при Минздраве региона информационный центр, где любой сможет оперативно получить информацию о коронавирусе, открыть «горячую» телефонную линию, усилить разъяснительную работу, в том числе в соцсетях.

«Важно обезопасить окружающих людей от угрозы заболевания и регулярно вести просветительскую работу. Никаких секретов от людей у нас нет», – подчеркнул Текслер.

Он добавил, что карантинным центрам – в Челябинске и Миассе, где на обсервации находится 15 человек, – должна быть обеспечена необходимая охрана, и попросил привлечь к этой работе силы правопорядка, Росгвардию.

https://dostup1.ru/medicine/Yuzhnouraltsam-rasskazali-kak-i-gde-budut-stavit-zaslon-koronavirusu_123923.html