СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 250 происшествий, возбуждено 11 уголовных дел, раскрыто 7.

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 14 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 8 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 23 выезда.

Было составлено 273 административных протоколов, в том числе:

за нарушение ПДД – 211 протоколов, выявлено 4 водителя за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 25

протоколов;

- за мелкое хулиганство – 18 протоколов.

Осуществлено 3 выезда кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий и проведен 1 профилактический осмотр.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск