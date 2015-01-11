Вспышка солнечной радиации. Когда Землю накроет мощная магнитная буря

Мощная магнитная буря ожидается на Земле в начале марта. Прогноз составили специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

В ближайшее время вспышек на Солнце будет сразу три. Магнитные возмущения ожидаются 17-18 февраля, 25-27 февраля и 4-5 марта. Февральские всплески солнечной радиации будут более спокойными, а в марте на Землю обрушится настоящий шторм. По пятибалльной шкале уровень магнитной бури будет G1.

На Солнце периодически происходят вспышки радиации и выбросы корональной массы. Их мощность колоссальная – это миллиарды килотонн энергии в тротиловом эквиваленте.

Заряженные частицы на большой скорости уносятся в космос. Как правило они достигают Земли на вторые-третьи сутки. Магнитное поле нашей планеты их захватывает и приходит в движение, начинает деформироваться. Так и возникают геомагнитные бури. Слабые могут длиться несколько часов, а сильные – несколько дней.

Считается, что магнитные бури могут оказывать негативное влияние. на планету. Их ощущают метеозависимые люди, у которых в такие моменты может ухудшиться самочувствие. Опасны возмущения для техники. Из-за сильных вспышек возможны сбои в связи, нарушения в работе навигационных и энергетических систем.

https://www.cheltv.ru/vspyshka-solnechnoj-radiatsii/