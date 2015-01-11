Клуб «Легион мастеров» показал отличный результат на первенстве Челябинской области

В субботу, 8 февраля, в Миассе прошло первенство Челябинской области по боксу среди юношей 2004-2005 годов рождения.

Всего в соревнованиях принял участие 141 боксёр, что на 30 процентов больше, чем в прошлом году. В финал первенства прошли 26 спортсменов, они же составят сборную Челябинской области для участия в Первенстве Уральского федерального округа.

Команду Озерского городского округа представляли четыре спортсмена:

Кагарманов Ренальд, весовая категория 46 кг, в категории выступили 16 человек. Ренальд провёл три боя и занял третье место.

Шепелев Артём, весовая категория 48 кг, в категории выступили 12 человек. Артём провёл три боя и занял второе место.

Ларионов Никита, весовая категория 54 кг, в категории выступили 15 человек. Никита провёл три боя и занял первое место.

Никулин Леонид, весовая категория 60 кг, в категории выступили 10 человек. Провёл один бой, в котором уступил боксёру из Златоуста.

По итогам соревнований, клуб «Легион мастеров» показал отличный результат: спортсмены завоевали комплект медалей: золотую, серебряную, бронзовую. И самое главное, двое наших ребят вошли в сборную Челябинской области по боксу. В ближайшее время Никита Ларионов и Артем Шепелев пройдут учебно-тренировочные сборы в городе Миассе и примут участие в Первенстве Уральского Федерального округа.

Тренируются спортсмены в клубе «Легион Мастеров» под руководством тренеров: Никулина Дмитрия, Жигмонта Александра, Шепелева Дмитрия, Босова Александра.

Информация и фото клуба "Легион мастеров".

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/41976/