Внимание! ГИБДД ищет очевидцев!

В период времени с 21 часа 00 минут 22 января 2020 года до 09 часов 00 минут 23 января 2020 года, на улице Иртяшская – 13, в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на стоящий автомобиль «Тойота Королла». После чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В период времени с 22 часов 00 минут 25 января 2020 года до 10 часов 30 минут 26 января 2020 года, на улице Пушкина – 5, в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на стоящий автомобиль «Мазда CX -5». После чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В период времени с 20 часов 00 минут 25 января 2020 года до 15 часов 00 минут 26 января 2020 года, на проспекте Карла – Маркса – 1, в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на автомобиль «Киа Рио». После чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

3 февраля 2020 года, в период времени с 15 часов 30 минут до 16 часов 40 минут, на улице Парковая – 1 «А», в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на автомобиль «Лада Гранта». После чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В целях установления причин, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данных происшествиях, обратиться в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск или позвонить по телефону 4-36-02.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск