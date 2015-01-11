Эпидемия в Челябинской области: у взрослых растет заболеваемость ОРВИ и гриппом

Ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области сохраняется эпидемической, но кривая поползла вниз.

«За прошедший период текущей недели отмечено снижение заболеваемости на 6,71%, в том числе по детям – на 14,2%, однако по взрослому населению сохраняется рост заболеваемости – на 14,7%», – рассказали в ведомстве.

Напомним, решениями оперативных штабов по гриппу муниципальных образований приостановлен учебный процесс в средне-професиональных образовательных организациях на территории Челябинской области, в школах и учреждениях дополнительного образования 22 муниципальных образований, в том числе Челябинска, по 18 февраля включительно. Кроме того, приостановлен учебный процесс в 23 школах 7 муниципальных образований, а так же в 369 классах 63 общеобразовательных организаций.

Случаев заболевания новым коронавирусом (ВОЗ определилась с его наименованием: COVID-19) – на Южном Урале не выявлено. Врачи продолжают наблюдать за прибывшими из КНР – под медицинским наблюдением остаются 415 человек, в том числе 159 граждан Китая (из них 70 – это те, кто работает в Челябинской области. По состоянию на 13 февраля все они здоровы.

В связи с введением ограничительных мероприятий по гриппу Управление Роспотребнадзора по Челябинской области напоминает о целесообразности использования одноразовой медицинской маски в качестве эффективной меры профилактики заражения и распространения инфекции:

- Надевайте маску, когда ухаживаете за больным гриппом членом семьи.

- Если у вас имеются признаки респираторного заболевания и вам необходимо обратиться к врачу, заблаговременно наденьте маску, чтобы защитить окружающих в зоне ожидания.

- Носите маску, когда находитесь в людных местах, во время сезонного подъема заболеваемости гриппом.

- Маска должна плотно прилегать к лицу и закрывать рот, нос и подбородок.

- Используйте маску однократно, повторное использование маски недопустимо.

- Меняйте маску каждые 3 часа или чаще.

- Если маска увлажнилась, замените ее на новую.

- После использования маски выбросьте ее и вымойте руки.

https://dostup1.ru/medicine/Epidemiya-v-Chelyabinskoy-oblasti-u-vzroslyh-rastet-zabolevaemost-ORVI-i-grippom_124019.html