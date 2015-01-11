Госдума приняла во втором чтении закон о бесплатном горячем питании для школьников младших классов

Депутаты Государственной думы РФ приняли во втором чтении законопроект, гарантирующий всем учащимся 1-4-х классов бесплатное горячее питание. Об этом по итогам обсуждения законопроекта сообщил депутат Госдумы Владимир Бурматов..

По данным Министерства просвещения РФ, пятая часть заболеваний, которые возникают у детей, связана с органами пищеварения, из-за того что более 75 % российских школьников не получают регулярное двухразовое горячее питание, а 40 % даже разовое.

Владимир Бурматов пояснил, что ко второму чтению закона было подготовлено 25 поправок, в числе которых и те, что были инициированы президентом РФ и которые касаются четких параметров и сроков введения новой системы питания. Владимир Путин потребовал, чтобы бесплатное горячее питание в регионах начало вводиться уже с 1 сентября 2020 года и было внедрено во всех школах не позднее 1 сентября 2023 года.

Также депутатами были приняты поправки, которые вывели в отдельную статью закона принципы здорового питания. Кроме того, поправками распределены полномочия между надзорными органами, которые будут осуществлять контроль за реализацией инициативы. Учтен важный вопрос, который касается приема пищи детьми, требующими диетического питания: это дети с проблемами здоровья, дети-инвалиды, что раньше не было предусмотрено.

Владимир Бурматов отметил, что новый закон уравняет всех детей в правах на здоровье, поможет изменить ситуацию с «разными столами» для льготников и тех, кто приобретает обед за собственные деньги. Будут исключены ситуации, когда одни дети едят макароны с котлетой, а другие дети — только макароны.

Владимир Бурматов также отметил, что согласно новому закону родители смогут проконтролировать детское меню, для этого предполагается обязательное размещение такой информации на сайтах образовательных учреждений.

«Это важнейший для Челябинской области закон, южноуральские школьники должны получать качественную пищу, это не должны быть перекусы. И за них не должны платить родители. Причем эта практика должна вводиться уже с нового учебного года. Мы сейчас проверяем комбинаты школьного питания, их готовность к переходу на новую систему. Ситуация везде разная, многим комбинатам потребуется существенная модернизация. Это будет существенный шаг вперед в развитии школьной инфраструктуры, в том числе в обновлении оборудования для столовых, которое должно стать более современным», — подчеркнул депутат Госдумы Владимир Бурматов.

На реализацию этой инициативы будут закладываться расходы из федерального бюджета — 21 млрд рублей, благодаря чему более 7 млн школьников первого-четвертого классов будут получать бесплатное горячее питание.

Отметим, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер уже дал поручение во всех муниципалитетах начать подготовку школ по организации бесплатного горячего питания для учеников начальных классов. Помимо этого, главой региона принято решение обеспечить эту категорию школьников бесплатным витаминизированным молоком.

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