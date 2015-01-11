Челябинские муниципалитеты проведут ревизию местных законов

В Челябинской области пройдет ревизия местного законодательства – на эту работу представительным органам власти городов и районов отвели две недели, до 1 марта.

Затем еще месяц муниципальным депутатам дадут на актуализацию всей нормативно-правовой базы. «Она должна быть приведена соответствие с региональным и федеральным законодательством до конца первого квартала текущего года», – поручил спикер.

О новых законах, принятых областным парламентом в декабре-январе, проинформировал коллег из муниципалитетов председатель комитета по законодательству ЗСО Анатолий Брагин.

Так, в январе были приняты поправки в закон «О требованиях к уровню профессионального образования, профессиональным знаниям и навыкам, являющимся предпочтительными для осуществления главой муниципального района, городского округа, городского округа с внутригородским делением отдельных государственных полномочий…»

«В поправках были учтены выводы Верховного суда РФ о необходимости конкретизации профессиональных знаний в области законодательства и навыков кандидата. Так, устанавливается требование о знании ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” в части порядка наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. А требования к наличию навыков управленческой деятельности – это опыт работы на руководящих должностях в организациях, государственных органах, органах местного самоуправления, а также деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, являющегося работодателем», – пояснил Брагин.

Также Анатолий Брагин рассказал об изменениях в законе «Об административных правонарушениях в Челябинской области» и установлении в связи с этим новых штрафных санкций. В декабре закон был дополнен новой статьей «Приставание с целью попрошайничества». Этот состав актуален для крупных городов. Пока право на составление протоколов возложено на органы исполнительной власти области, в перспективе – после заключения соответствующего Соглашения – этим займутся органы внутренних дел.

В январе в закон об административных правонарушениях введен еще один важный состав – установлена ответственность за нарушение ограничения розничной продажи несовершеннолетним никотиносодержащей продукции (снюсов). Право на составление протоколов временно возложено на должностных лиц органов местного самоуправления (как это было в свое время при привлечении к ответственности за нарушение тишины в ночное время), после заключения Соглашения между правительством области и МВД РФ это право перейдет к органам полиции.

Еще одна тема, которая была доведена до сведения председателей собраний депутатов, касается аренды земельных участков для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Так, с 1 января вступили в силу поправки в закон Челябинской области «О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без проведения торгов». Закон расширяет круг лиц, на которых распространяется льгота в виде применения коэффициента 0,001 при расчете арендной платы, следующими категориями: дети-инвалиды, все инвалиды II группы, физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, дети погибших участников Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица. Таких граждан в Челябинской области более 159,2 тыс. человек. И сейчас в муниципальных образованиях предстоит провести большую работу по информированию всех вышеуказанных категорий, чтобы для них льгота не осталась на бумаге.

Напомним, что подобные встречи Заксобрание проводит раз в квартал, они направлены на повышение эффективности работы представительных органов власти.

https://dostup1.ru/politics/Chelyabinskie-munitsipalitety-provedut-reviziyu-mestnyh-zakonov_124030.html