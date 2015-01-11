Экстренное предупреждение

По данным Челябинского ЦГМС 18 февраля на территории Челябинской области ожидаются днем снег, мокрый снег, местами сильный, на крайнем юге небольшой, ночью и днем в отдельных районах метели, отложение мокрого снега и гололеда на проводах, местами порывы ветра 17-22 м/с.

18 февраля повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42012/