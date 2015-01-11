Озерские горнолыжники достойно выступили на Кубке главы Снежинска

15 февраля на ГЛК "Егоза" состоялся Открытый Кубок главы города Снежинска по горнолыжному спорту в дисциплине гигантский слалом. Он объединил более 60 спортсменов Уральского Федерального округа с разным уровнем подготовки: профессионалов, ветеранов, любителей. В соревнованиях приняли участие горнолыжники от 16 до 80 лет.

Всем им предстояло пройти довольно сложную трассу. Результаты соревнований определялись по сумме двух попыток.

Из Озерска была самая многочисленная делегация: участие в Кубке главы Снежинска приняли 25 человек. Среди них ветераны, которые всерьез увлеклись горными лыжами много лет назад, помогали в создании горнолыжного комплекса «Егоза», многие из них являются сотрудниками ФГУП «ПО «Маяк».

Стоить отметить, что для озерских спортсменов важна семейная преемственность. В нашем округе живет несколько «лыжных» династий, которые известны далеко за пределами города. На прошедшие соревнования также было заявлено несколько спортсменов, приехавших на Кубок всей семьей: Скоревы, Степановы и Усольцевы.

По результатам состязаний озерские участники выступили достойно в своих возрастных группах.

Среди женщин (возрастная группа 40 лет и старше) весь пьедестал заняли озерчанки: 1 место завоевала Ольга Зырина, 2 место у Ольги Федорович, 3 – у Алевтины Лазаревой.

Ирина Ветлосемина из Озерска среди женщин возрастной группы 18-39 лет заняла 2 место.

Озерчане Владимир Васильев и Владимир Кулешов среди мужчин 55-64 лет заняли первое и третье места.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42020/