СВОДКА АВАРИЙНОСТИ в период с 3 по 9 февраля 2020 года

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 3 по 9 февраля 2020 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 14 дорожно – транспортных происшествий, в одном из них есть пострадавший.
За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 203 нарушения Правил дорожного движения.
Из них: 6 водителей управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии;
13 водителей управляли транспортными средствами, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;
8 пешеходов нарушили Правила дорожного движения, в том числе четыре ребенка;
6 водителей перевозили детей без использования специального удерживающего устройства;
13 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.
На рассмотрение в суд направлено 19 материалов, по одному материалу принято решение о назначении административного ареста.
ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск