Погода в Челябинской области снова ухудшится

Синоптики продлили предупреждение об ухудшении погодных условий в Челябинской области – на юге региона уже наблюдаются сильный ветер и метели.

В среду, 19 февраля, на территории Челябинской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, отложение мокрого снега и гололеда на проводах, порывы ветра до 20 м/с.

Водителей просят быть внимательными и осторожными на дорогах. Телефон круглосуточной диспетчерской службы: 8 (351) 237-88-92.

https://dostup1.ru/society/Pogoda-v-Chelyabinskoy-oblasti-snova-uhudshitsya_124147.html