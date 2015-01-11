Бурматов предложил выделять регионам федеральные средства на приюты для животных

Председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил в Минприроды предложение о выделении федеральных средств на строительство приютов для безнадзорных животных в регионах.

Об этом челябинский политик сообщил сегодня, 18-го февраля, на своей странице в ВКонтакте.

«Почему это важно, я писал неоднократно: построено всего 23 процента от минимально необходимого количества приютов. В 1/3 регионов нет вообще ни одного. Мы многократно указывали на эту проблему министерству, но ответных шагов не наблюдали. Только сейчас, после наших многочисленных обращений, Минприроды создает специальный отдел, который будет заниматься проблемами животных. Но надо идти дальше. Нужна федеральная программа. Нужно помогать регионам приводить их законодательство в соответствие с шагнувшим далеко вперед федеральным, потому что в региональных законах до сих пор прописана возможность отстрела безнадзорных животных. И нужно строить приюты. Много и срочно. Завтра этому будет посвящен видеоселектор, участие в котором примут все 85 субъектов РФ. Выложу видео потом обязательно», - сообщил Владимир Бурматов.

Увы, но и те приюты, что существуют в стране сегодня, далеки от идеала. Пример тому - центр отлова и передержки уличных животных в городе Копейске Челябинской области. В минувшую пятницу, 14-го февраля, приют посетили общественники - поводом для проверки стали многочисленные жалобы волонтеров, помогающих ухаживать за находящимися в данном центре четвероногими. Волонтеры высказывали опасения, что в копейском приюте возможна эпидемия чумки собак.

«В проверке приняли участие активисты-зоозащитники и специально вызванная бригада ветеринарной службы Красноармейского района, которая должна была оценить степень опасности заражения чумкой животных в данном центре», - рассказал один из участников выездного мероприятия, представитель ОНФ в Челябинской области Андрей Филатов.

Он сообщил, что в центре отлова сегодня находится около двухсот животных, отловленных с улиц нескольких районных центров Южного Урала. Работают в копейском приюте десять человек. Период содержания четвероногих в стенах центра составляет 21 день. За это время животным должна быть оказана медицинская помощь, проведена стерилизация с последующей чипизацией, после чего - по истечении установленных трех недель - они должны быть выпущены обратно в естественную среду обитания.

Как отметила одна из участниц проверки Ольга Шкода (член Общественной палаты региона, известная в Челябинске зоозащитница), со стороны заказчиков (администраций ряда райцентров региона) нет контроля за исполнением муниципального заказа. Отсутствует у центра и сайт со страничкой, где должны быть размещены фото- и видеоматериалы об отловленных животных, а ведь в отлов могут попасть и домашние любимцы.

«Самым трагичным обстоятельством, требующим принятия экстренных мер, стало то, что в центре находились две больные собаки в тяжелом состоянии, однако направить их куда-либо на лечение руководство центра не имеет никакой возможности по объективным причинам», - подчеркнул Андрей Филатов.

Общественник рассказал также, что в зимнее время животные находятся в клетках-вольерах на открытом воздухе - при постоянной минусовой температуре, отчего собаки сильно простывают. Симптомы простудных заболеваний похожи на чумку.

«На мой взгляд, вина за такое положение дел лежит, прежде всего, на министерстве сельского хозяйства Челябинской области, которому поручено в полной мере осуществлять все контрольно-надзорные и распорядительные функции по исполнению закона «О гуманном отношении к животным»», - заявил Андрей Филатов.

Участники проверки требуют в срочном порядке утеплить вольеры, организовать постоянное медицинское наблюдение за животными, обеспечить четвероногим горячим питанием.

Андрей Филатов отметил, что доклад о проведенной проверке будет направлен губернатору Челябинской области, в министерство сельского хозяйства региона и представителю президента РФ по Челябинской области.

А вот какой пост появился в группе «Объединение неравнодушных - помогаем животным» в ВКонтакте после поездки представителей данного сообщества в копейский центр отлова: «Поездка в отлов в Копейском округе, исполнитель ООО «Ювин», выводы неутешительные... Антисанитария, карантин не соблюдается. Всех собак кормят каким-то комбикормом. Самый дешевый сухой корм многие не едят, его размачивают, он застывает... Воды у собак нет, на просьбу насыпать хотя бы снега им, подрядчик отвечает, что не обязан этого делать. Лечение животных не производится вообще, врача там нет. На наш вопрос о ветеринаре, которого по новому законодательству он обязан иметь в штате, руководитель ООО «Ювин» Иванов заявил: «Волонтерам надо - пусть они и лечат, а у меня бизнес». Примерно у 40 процентов собак имеются признаки чумы. Все эти собаки через какое-то время пойдут на улицу. Подрядчик держит их 21 день, а дальше - не его забота».

P.S. В настоящее время, по данным волонтеров, ветприемник ООО «Ювин» в Копейске закрыли на карантин на две недели. Собак туда доставлять не будут. Исполнитель обязан сначала вылечить находящихся у него собак, но никак не распространять заразу.

Животным очень нужна помощь неравнодушных южноуральцев! Если вы можете и хотите помочь, вам - сюда.

Тем временем, ООО «Ювин», занимающийся отловом безнадзорных животных в шести муниципалитетах, согласно контракту должен транспортировать четвероногих только в приют, где есть карантинные помещения, где проводятся обработка, вакцинация и стерилизация животных. На одно животное выделяется по 12 тысяч рублей. В реальности же четвероногих лишь отлавливают и доставляют в приют. Вакцинация, обработка, кормление, уборка вольеров, лечение больных животных происходит за счет волонтеров. У животных нет даже мисок – подрядчику жалко денег.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/burmatov-predlozhil-vydelyat-regionam-federalnye-sredstva-na-priyuty-dlya-zhivotnyh