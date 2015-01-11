В Озерске на станцию скорой помощи напали с арбалетом.

Сотрудники полиции и Росгваридии задержали в Озерске двух участников нападения на станцию скорой помощи. Еще один находится в розыске.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 февраля. По данным источников, группа молодых людей пришли на станцию скорой помощи и попытались забрать результаты медицинского освидетельствования своего знакомого, задержанного в пятницу днем за вождение в нетрезвом виде. Нападавшие были вооружены незаряженным арбалетом. Сотрудники скорой оказали сопротивление, в результате драки двое из них были госпитализированы. Нападавшие сбежали.

По данным полиции, сейчас задержаны два участника инцидента 27 и 28 лет. Один из них помещен в изолятор временного содержания. В отношении второго составлен административный протокол по факту потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача (ст. 6.9 КоАП РФ). Личность третьего участника установлена – это 28-летний местный житель, его разыскивает полиция.

https://www.kommersant.ru/doc/4258850