Младшим школьникам Озерского городского округа начали выдавать молоко

17 февраля в округе стартовала Национальная программа «Школьное молоко», направленная на укрепление здоровья школьников, формирование у них осознанного отношения к здоровому питанию.

«Школьное молоко» стало первым этапом программы по обеспечению учеников начальных классов бесплатным горячим питанием.

Следует отметить, что с первого января 2020 года рацион питания учеников начальных классов в Челябинской области был дополнен бесплатным стаканом молочной продукции. На расширение меню учащихся начальных классов были выделены средства из регионального бюджета. «Школьное молоко» стало первым этапом программы по обеспечению учеников начальных классов бесплатным горячим питанием. Напомним, по поручению президента все школы должны предоставить горячее питание не позже 1 сентября 2023 года.

По информации управления образования Озерского городского округа, в январе 2020 года образовательными организациями осуществлялся сбор заявлений от родителей о согласии или несогласии на употребление обучающимися молока. Количество школьников, которые будут обеспечены бесплатным молоком, составляет 3 298 человек. Приобретаемое образовательными организациями пастеризованное молоко выдается в индивидуальной упаковке и соответствует установленному ГОСТ 32252-2013 «Молоко питьевое для питания детей дошкольного и школьного возраста».

– Прежде чем принять решение о реализации программы «Школьное молоко», власти Челябинской области провели общественное обсуждение, достаточно масштабный опрос, в котором приняли участие более 2 тысяч человек. Большинство участников опроса (85,29%) выступили за включение в рацион питания младших школьников дополнительного стакана бесплатной молочной продукции, – прокомментировала нововведение депутат Собрания депутатов округа Валентина Сылько. – По мнению врачей, многим детям в рационе не хватает этого важнейшего продукта. Согласно исследованиям, российские дети ежедневно недополучают сорока процентов молока. Программа уже показала свою эффективность в других регионах. Дети, которые регулярно получают в школах молоко, меньше болеют, лучше растут и реже посещают стоматолога.

В озерских школах программа «Школьное молоко» работает первые дни. Руководители каждого образовательного учреждения к организации выдачи молока подходят индивидуально, с учётом интересов детей.

– Пока механизм только отрабатывается, первую неделю мы наблюдаем, как всё будет реализовываться на практике. Мы рассматривали разные варианты, сейчас наша задача – составить оптимальный график выдачи молока. Главное, что детям это нравится, – отметила директор школы №24 Наталья Азиева. – Если механизм будет давать какие-то сбои, мы надеемся, что родители нам эту информацию сообщат. Как и во всём, в этом начинании существуют плюсы и минусы, мы готовы график пересматривать с учётом интересов детей, для того, чтобы у них было правильное сбалансированное питание.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42043/