На Южном Урале изменят порядок приема в медвузы

В Челябинской области для закрытия кадрового дефицита ежегодно нужно привлекать в больницы и поликлиники около 400 врачей – для этого в регионе меняется порядок приема в вузы по медицинским специальностям.

«Основной механизм – это целевые квоты, которые будут сформированы по заявкам территорий. По специальности "Лечебное дело" целевыми будут 70% бюджетных мест, "Педиатрия" – 75%, а на ординатуре по самым дефицитным направлениям целевое обучение станет 100%. Дополнительно к федеральным целевикам мы добавили в ординатуре и квоты на так называемую губернаторскую ординатуру. То есть четвертую часть ординаторов будем финансировать из регионального бюджета», – прокомментировал глава региона Алексей Текслер.

Для привлечения кадров в больницы городов и районов разработана система мер поддержки врачей и молодых специалистов: выплата подъемных при переезде в отдаленные муниципалитеты и компенсация расходов за услуги ЖКХ. С 2020 года увеличивается финансирование программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», их участники также смогут купить жилье.

«Рассматриваем возможность выплачивать "подъемные" при возвращении в свои населенные пункты молодым людям, которые сегодня не могут воспользоваться такой программой, потому что она работает для вновь прибывших на территорию молодых врачей», – уточнил губернатор.

Напомним, раньше размер субсидии составлял 1 млн для врача и 500 тыс. рублей для фельдшера, сейчас выплаты будут увеличены и составят 1,5 млн и 750 тыс. соответственно для прибывших или переехавших в удаленные и труднодоступные территории региона. По 1 млн рублей получат врачи и 500 тыс. рублей фельдшеры, решившие работать в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа, не относящихся к удаленным и труднодоступным, городах с населением до 50 тыс. человек.

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов уточнил, что благодаря принимаемым мерам в текущем году планируется привлечь в муниципалитеты 74 врача и 43 фельдшера.

https://dostup1.ru/medicine/Na-Yuzhnom-Urale-izmenyat-poryadok-priema-v-medvuzy_124221.html