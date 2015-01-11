Старые авто станут затратнее для россиян

В России задумались над повышением налогов на подержанные автомобили. Налоговая нагрузка должна возрасти уже с 2021 года.

С такой инициативой выступил на совещании по развитию троллейбусного сообщения в стране, которое проходило накануне в Энгельсе, замминистра промышленности и торговли Александр Морозов.

Под увеличение транспортного налога попадут автомобили класса “Евро-3” и ниже. Предложение Минпромторга нашло поддержку в Государственной думе в лице председателя комитета по транспорту и строительству Евгения Москвичева, пишет “Газета.ру”.

Уточняется, что инициатива будет проработана и в ближайшее время законопроект поступит на рассмотрение в Министерство транспорта РФ.

https://uralpress.ru/news/federaciya/starye-avto-stanut-zatratnee-dlya-rossiyan