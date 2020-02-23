Редакция Озерск.ру поздравляет с Днём защитника Отечества!

alebedeva
2020-02-23YEKT12:22:00
Поздравляем с 23 Февраля наших защитников!
Желаем сохранять спокойствие и уверенность в любой жизненной ситуации, совершать добрые дела, защищать своих близких, заботиться об их будущем, и с уверенностью достигать поставленных целей!
Редакция Озерск.ру
Ключевые теги: 23 февраля, прадник, День защитника Отечества.
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