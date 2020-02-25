За выходные на дорогах Южного Урала задержано 284 нетрезвых водителя

За минувшие выходные на дорогах Челябинской области задержано 284 нетрезвых водителя.

К административной ответственности привлечены 255 водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Все будут лишены прав на срок от полутора до двух лет, а также оштрафованы на 30 тыс. рублей.

«При повторном управлении в состоянии опьянения выявлено 29 водителей, которые будут привлечены к уголовной ответственности. Санкция статьи 264.1 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет», – уточнили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения регионального Управления ГИБДД.

Кроме того, задержано 204 водителя, не имеющих права на управление, которые привлечены к административной ответственности: им грозит штраф до 30 тыс. рублей, арест на срок до 15 суток или обязательные работы – от 100 до 200 часов.

С 21 по 24 февраля в Челябинской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 человек получили травмы, в том числе два ребенка.

https://dostup1.ru/society/Za-vyhodnye-na-dorogah-Yuzhnogo-Urala-zaderzhano-284-netrezvyh-voditelya_124294.html