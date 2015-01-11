ГИБДД рекомендует воздержаться от поездок на юг Челябинской области из-за снегопада

Управление ГИБДД по Челябинской области рекомендует водителям воздержаться от поездок в южном направлении из-за сильного снегопада.

Там уточнили, что в настоящее время на территории Кизильского района идет сильный снег.

«При таких погодных условиях из-за резкого снижения коэффициента сцепления шин с проезжей частью увеличивается тормозной путь, что создает аварийные ситуации. Призываем водителей не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию между транспортными средствами», – говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на всех дорогах федерального и областного значения работают дополнительные наряды дорожно-патрульной службы.

По информации синоптиков, днем и вечером 26 февраля в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, отложение мокрого снега и гололеда на проводах. На дорогах возможна сильная гололедица от наката. Повышается вероятность возникновения ЧС из-за аварий на объектах и линиях энергосистем, прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах.

https://dostup1.ru/society/GIBDD-rekomenduet-vozderzhatsya-ot-poezdok-na-yug-Chelyabinskoy-oblasti-iz-za-snegopada_124325.html