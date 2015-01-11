Экстренное предупреждение

Утром 27 февраля в отдельных районах Челябинской области сохраняется сильный и очень сильный снег, мокрый снег, сильное отложение мокрого снега и гололеда на провода и предметы, на дорогах сильная гололедица от снежного наката, местами ожидается усиление ветра до 25 м/с, метели.

27 февраля повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42125/