Учиться, учиться и учиться…

Учиться без остановки - это основной принцип театра кукол «Золотой петушок». В повседневном ритме детского театра: спектакли, гастроли, фестивали… Обязательным остается повышение мастерства актеров и других служителей высокого искусства.

По приглашению администрации театра кукол в Озерск приезжает заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Бурятии Андрей Князьков (г.Санкт-Петербург), известный озерским зрителям по выступлению в составе «Чемодан-дуэта «КВАМ».

Андрей Валерьевич Князьков в театральном мире личность более чем известная. И не только потому, что он - блестящий театральный актер и режиссер, преподаватель Санкт-Петербургской Академии театрального искусства, педагог Высшей школы режиссеров и сценаристов, драматург, автор сценариев, участник многосерийных телевизионных фильмов и передач.

Он – двукратный лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит», создатель и художественный руководитель театров «Чемодан-дуэт «КВАМ» - 2002 г. и Санкт-Петербургского театра пластики рук – «Hand made» (2007 г.). Перечислить награды этих двух коллективов и их участие в фестивалях невозможно. Они гастролируют по всему миру, являются участниками и призерами многих престижных международных фестивалей и телевизионных шоу.

Мастер-класс заслуженного артиста России Андрея Князькова направлен на устранение ряда проблем, существующих в любом театре. Особое внимание будет обращено на технику кукловождения и голосовые штампы в озвучивании персонажей. Вторым важным элементом мастер-класса станет теоретическая и практическая помощь в создании концертных номеров- одного из самых сложных жанров в театральном искусстве.

Главная задача мастера - поделиться своими секретами мастерства для профессионального роста актеров театра кукол «Золотой петушок». Это уникальный шанс пообщаться со специалистом высокого класса.

Озерских зрителей ждет большой сюрприз. Всего один концерт-спектакль «Цирк, да и только» состоится 7 марта в подарок всем женщинам.

В главных ролях: заслуженный артист России АНДРЕЙ КНЯЗЬКОВ (художественный руководитель театра HAND MADE) и АЛЕКСЕЙ МЕЛЬНИК - обладатель молодёжной премии С-Петербурга.

На сцене будет целый фейерверк уникальных кукольных номеров, фокусов, превращений, воплощений! Детей будут приглашать на сцену, чтобы они участвовали в волшебном процессе, смеялись и радовались.

Театр кукол сделал свой подарок к 8 марта!

Подарить билет на уникальный концерт можно в красиво оформленном дизайнерском конверте. Достаточно отправить сообщение с фотографией любимого человека в группу с пометкой «для дизайнера»!

Порадовать всех, что может быть приятнее.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42122/