Южноуральцев обязали разделять мусор

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области одобрили поправки в законопроект, устанавливающие обязанность раздельного сбора мусора для потребителей.

По словам министра экологии региона Сергея Лихачева, южноуральцы и юридические лица должны будут сортировать мусор в случае наличия соответствующей инфраструктуры – площадок с контейнерами для разных отходов.

Отметим, что ответственность за неисполнение закона пока не предусматривается. Не обсуждается и вопрос о корректировке тарифов.

Основная цель принятия поправок – увеличить долю отходов, направляемых на вторичную переработку, до 36%, как это предусмотрено национальным проектом «Экология».

Ежегодно в Челябинской области образуется около 1 млн тонн твердых коммунальных отходов, из них только 3,6% отправляют на переработку. На создание инфраструктуры для раздельного сбора в региональном бюджете предусмотрены субсидии для муниципалитетов до 2021 года – по 100 млн рублей. Деньги должны быть направлены на покупку контейнеров для разных отходов. Заявки подали более 30 муниципалитета, включая Челябинск.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsev-obyazali-razdelyat-musor_124378.html