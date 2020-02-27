Потепление до +7 и дожди ожидаются в Челябинской области

В пятницу, 28 февраля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, утром местами гололедные явления – днем потеплеет до плюс семи градусов.

Ночные температуры составят минус 2-7 градусов, днем потеплеет до плюс 2-7. Отдельные порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.

Теплая погода сохранится на Южном Урале и в предстоящие выходные. Будет от плюс трех до пяти градусов. Возможны осадки в виде мокрого снега.

https://dostup1.ru/society/Poteplenie-do-7-i-dozhdi-ozhidayutsya-v-Chelyabinskoy-oblasti_124382.html