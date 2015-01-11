4 марта в городском музее состоится открытие выставки «Аркаим: взгляд через века»

Несколько лет эта выставка, созданная из фондов Заповедника «Аркаим», знакомит посетителей с уникальной культурой «Страны городов». Она объездила множество городов Челябинской области, побывала в Кургане, Башкирии, на Сахалине, где пользовалась большим успехом.

Представленные на выставке подлинные археологические находки и реплики предметов раскрывают особенности культуры, помогают представить жизнь древних людей во всей полноте. Среди подлинных артефактов, возраст которых составляет несколько тысячелетий, изящные керамические сосуды, элементы конской упряжи, предметы вооружения, культово-церемониальные предметы, а также многие другие вещи из материального и духовного мира жителей Аркаима, поселений «Страны Городов».

В этом году выставку дополнили около 30 новых экспонатов бронзового века, таких как сосуды с очень четкими отпечатками ткани, орудия труда, кости животных и другие.

На выставке также можно будет увидеть макеты поселения Аркаим и древней двухколесной колесницы, информационные планшеты, подробно повествующие о жизни людей той эпохи, а запомнить все поможет яркая и красочная интерактивная магнитная доска с рисунками предметов и образов той эпохи.

Открытие выставки состоится 4 марта в 17:30. На открытии экскурсию по выставке проведет сотрудник Заповедника «Аркаим». Посетить выставку в Озерском городском музее (по адресу пр. Победы, д. 2) можно будет до 25 апреля. Вход свободный.

График работы выставки:

С понедельника по четверг: 10:00 – 19:00

В пятницу: 10:00 – 18:00

Суббота: 10:00 – 16:00

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42137/