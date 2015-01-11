Сегодня пятый день Масленицы — Тещин вечер

На пятницу, 28 февраля, в этом году выпадает пятый день масленицы. Его называли Тёщин вечер. В этот день зять должен сам угостить блинами тещу с тестем.

Но теща обязана была с вечера прислать в дом к молодым все необходимое для выпечки блинов: сковородку, черпак и даже кадку, в которой замешивалось тесто. Зять должен был проявить все свои способности, чтобы показать свое расположение к тёще и добиться взаимного расположения от нее. Неуважение зятя к этому событию считалось бесчестием и обидой, и было поводом к вечной вражде между ним и тещей.

На Руси на Масленицу особое место отводилось теме семейно-брачных отношений: на масленицу чествовали молодоженов, поженившихся в течение прошедшего года. Молодым устраивали своеобразные смотрины в селе: ставили их к столбам ворот и заставляли целоваться у всех на глазах, забрасывали старыми лаптями или соломой, а иногда устраивали им «целовальник» — когда односельчане могли прийти в дом к молодым и поцеловать молодую. Традиция требовала, чтобы они нарядные выезжали «в люди» в расписных санях, наносили визиты всем, кто гулял у них на свадьбе, чтобы торжественно под песни скатывались с ледяной горы. Масленичная неделя проходила также во взаимных визитах двух недавно породнившихся семейств.

В этом году масленичная неделя приходится на 24 февраля – первое марта. Со второго марта начинается Великий семинедельный пост. Пасха выпадает на 19 апреля.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/segodnya-pyatyy-den-maslenicy-teshchin-vecher