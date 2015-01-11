В Озерском городском округе продолжается вручение юбилейных медалей к 75-летию Победы

27 февраля во дворце культуры «Маяк» состоялось торжественное вручение памятных юбилейных медалей, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Торжество было подготовлено для тружеников тыла, малолетних узников фашизма, инвалидов и жителей блокадного Ленинграда.

В церемонии приняли участие председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Андрей Кузнеченков, генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев и председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев.

Андрей Кузнеченков передал участникам встречи пожелания здоровья и долголетия от главы Озерского городского округа Евгения Щербакова и поблагодарил ветеранов за их трудовой подвиг:

- Уважаемые наши ветераны, низкий вам поклон, хочу пожелать, чтобы война никогда не повторилась, мы постараемся сделать все, чтобы сохранить чистое небо над головой. Спасибо вам огромное!

-Уважаемые ветераны! Ваши усилия, ваша стойкость и ваша Победа создали условия, чтобы у нас всегда было безоблачное небо, чтобы мы могли трудиться, жить, растить детей, внуков и правнуков, - обратился к участникам встречи Михаил Похлебаев.

-Мужество – ваше основное качество, оно позволило нашему народу победить в самой жестокой и кровавой войне. Вы проявили мужество на трудовом фронте, который можно считать вторым фронтом, позволившим одолеть врага. Спасибо вам за вашу самоотверженность, за то, что не пали духом, трудились на износ в голоде, в холоде, в тяжелейших условиях. На всех участках, где только можно, вы создавали условия для Победы нашим войскам, - отметил Иван Гашев.

С каждым годом большую значимость приобретает каждый реальный факт, каждая отдельно взятая судьба участника тех событий. 89-летняя Валентина Ивановна Абраменко в военные годы начала работать пастухом с 12 лет, работала от зари до зари, а ее мама в это время по 14 часов работала на швейной фабрике, шила белье для солдат советской армии.

Для участников торжественного мероприятия был подготовлен небольшой концерт с участием солистов Культурно-досугового центра, встречали и провожали ветеранов волонтеры (ЦКДиМ «Мир»).

Не все ветераны смогли прийти на торжественную церемонию по состоянию здоровья. Поэтому участников трудового фронта чествовали на дому. Андрей Кузнеченков и начальник управления социальной защиты населения администрации Лилия Солодовникова навестили Нину Григорьевну Андрусенко, вручили ей юбилейную медаль, выяснили, не нужна ли помощь социальных работников. Нина Григорьевна искренне радовалась встрече, немного рассказала о себе:

- Родилась я в городе Вязники Владимирской области. В 1941 году училась в 7 классе, у десятиклассников был выпускной, мы их поздравляли, только поздним утром узнали, что началась война. В 1943 году начала работать на ткацкой фабрике, работали много, понимали, что это нужно для нашей армии. Муж меня привез сюда молоденькую, еще города не было, построили, теперь здесь хорошо. Прожила в Озерске всю свою жизнь.

Памятную юбилейную медаль вручили Аркадию Александровичу Демидову, ветерану войны, участнику трудового фронта. Во время войны растил хлеб для фронта в Ивановской области, учился в химико-технологическом техникуме в Кинешме, в 1949 году приехал в Озерск, окончил озерский филиал МИФИ, много лет работал на 235 заводе.

ндрей Кузнеченков пригласил ветеранов на Парад Победы 9 мая. Если они не смогут добраться самостоятельно до места празднования, им предоставят транспорт, ветеранов будут сопровождать «Волонтеры Победы». Вручение юбилейных медалей продолжится в течение марта-апреля, в том числе в поселках Метлино и Новогорный.

Cправочно.Медаль учреждена Указом президента РФ от 13 июня 2019 года N 277 “О юбилейной медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг." В документе говорится: «В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны…»

Фото Владимира Беляева

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42145/