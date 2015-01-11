Дождливые и теплые выходные обещают синоптики южноуральцам

В предстоящие выходные, 29 февраля и 1 марта, в Челябинской области ожидается теплая погода с осадками в виде дождя и мокрого снега.

В субботу прогнозируется переменная облачность, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, возможны гололедные явления. Ночные температуры составят от минус трех до плюс двух градусов. Днем потеплеет до нуля и плюс пяти. Отдельные порывы ветра будут достигать скорости 18 метров в секунду.

В воскресенье дождя не ожидается, зато может пройти мокрый снег. Ночью будет минус 2-7 градусов, днем – от минус одного до плюс четырех.

https://dostup1.ru/society/Dozhdlivye-i-teplye-vyhodnye-obeschayut-sinoptiki-yuzhnouraltsam_124424.html