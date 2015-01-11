Озерская земля богата народными талантами

29 февраля в округе прошел первый этап областного народного конкурса «Марафон талантов», в котором приняли участие более ста озерчан всех возрастов. Три победителя в номинациях «Хореография», «Вокал» и «Художественное слово» будут представлять Озерский городской округ на следующем зональном этапе конкурса.

Напомним, что «Марафон талантов» – это народный конкурс, который проходит в Челябинской области при поддержке Законодательного Собрания и губернатора Челябинской области. В нем принимают участие вокалисты и танцевальные команды, художники и поэты, музыканты и циркачи, фокусники и акробаты.

В субботу 29 февраля на сцене ДК «Строитель» прошел первый этап конкурса 2020 года, в котором приняли участие 103 участника (в этом году в конкурсе принимали участие все возрастные категории). В жюри конкурса были приглашены: исполняющий обязанности секретаря Озерского местного отделения партии «Единая Россия», депутат Собрания депутатов округа Максим Шитов; хормейстер, педагог (высшей категории) Дворца творчества детей и молодёжи Вера Сальникова; исполняющая обязанности начальника управления культуры администрации Светлана Степанова;

заместитель директора завода №235 ФГУП «ПО «Маяк», депутат Собрания депутатов округа Андрей Лучников; председатель Общественной организации «Женская ассоциация», член Общественной палаты округа Галина Баженова; «Ветеран атомной промышленности», председатель литературно-поэтического объединения «Синегорье» Георгий Кашков.

В номинации «Вокал» выступили 53 человека, члены жюри особо отметили выступления Любарской Полины, Мамаевой Екатерины, Кочевой Ксении, Игоря Бугрякова, Дмитрия Воронина, Зайцева Юрия, Марины Журавлевой и Бориса Очереднюка, своим мастерством зрителей и жюри покорил Валерий Нужин.

В номинации «Хореография» жюри отметило тематический номер «Старый вальсок» в исполнении клуба «Танцуй пока молодой» (руководитель Жанна Галкина), танцевальную композицию в исполнении клуба «Айша» (руководитель Ирина Савка).

В номинации «Художественное слово» приняли участие пять человек. Зрители запомнили чтение стихов А.М. Шабало (84 года) и Казанцевой Г.М. (75лет).

Для приветственного слова, подведения итогов и награждения победителей в завершение мероприятия на сцену поднялись члены жюри депутаты Собрания депутатов округа Максим Шитов и Андрей Лучников.

Максим Шитов поблагодарил ДК «Строитель» и участников конкурса:

– Хочу сказать большое спасибо за праздник, который вы нам подарили. У нас сегодня сложилось впечатление, что в Озерске талантливы абсолютно все жители.

– Участники сегодня выступали очень ярко и впечатляюще, – продолжил тему Андрей Лучников. – Номера были разноплановые, очень радует, что на сцене была дана возможность проявить себя людям разного возраста, раскрыть свой талант и индивидуальность в творчестве. Задача артиста – затронуть душу зрителей. Я считаю, что у всех участников сегодня это получилось. Признаюсь, я вместе с вами где-то пританцовывал, где-то подпевал, иногда были слёзы на глазах. Оценивать выступления было очень сложно. Члены жюри долго спорили, прежде чем принять решение. Спасибо всем огромное.

Андрей Лучников также отметил выставку прикладного творчества, которая была оформлена в фойе. Она получилась красочной и интересной, её по достоинству оценили не только члены жюри, но и все зрители фестиваля.

Победители второго этапа конкурса получают право выступить на гала-концерте. В 2020 году в рамках второго этапа пройдет гастрольный тур победителей конкурса за прошедшие шесть лет. Тур будет организован совместно с вокально-инструментальным ансамблем «Ариэль» (под управлением Р. Геппа) и пройдет на территории Челябинской области.

Лауреатами муниципального этапа конкурса «Марафон талантов» 2020 года стали по номинациям:

«Хореография»:

Коллектив «Купава» – танец «Шахматная партия» (, руководитель Г.Штейникова, МБУ «КДЦ»).

«Вокал»:

Мариэтта Киргетова – песня «Полюшко» (педагог Д. Широкова, МБУ «КДЦ»)

«Художественное слово»:

Быкова Арина (возраст 13 лет) – «Баллада о матери», О.Киевская (лицей №39)

Справочно:

Конкурс «Марафон талантов» проводится региональным Центром народного творчества при поддержке Министерства культуры, Законодательного Собрания и губернатора Челябинской области.

Как отмечают организаторы, «Марафон талантов» – это конкурс, где нет ограничений по жанрам и направлениям, возрасту и творческому опыту. Конкурс проводится в три этапа – с марта по декабрь.

Первый этап – это отборочные конкурсы в городских округах и районах Челябинской области. Второй этап – зональный. Победителей второго этапа определяют общественные деятели, работники культуры и искусства, депутаты Законодательного собрания области. Второй этап Конкурса будет проходить зонально в территориальных округах в форме конкурсной программы, которая предполагает концертные выступления, открытые обсуждения членами жюри выступлений участников. Третий этап – это гала-концерт, который проходит в конце года в Челябинске. На мероприятии проводится торжественное награждение лауреатов.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42173/