В 2020 году в Челябинской области родилось 47 двойняшек и две тройни

С 1 января 2020 года в Челябинской области родилось 47 двойняшек и две тройни.

Кроме того, сообщается, что в прошлом году в 13 555 семьях появился второй малыш, а в двух семьях родился 13-й по счету ребенок.

Всего в 2019 на Южном Урале зарегистрировано 34 794 акта о рождении детей, 22 732 брака, 6% из них – с гражданами иностранных государств.

По итогам прошлого года самые популярные имена среди мальчиков – Артем (871), у девочек – Виктория (701).

https://dostup1.ru/society/V-2020-godu-v-Chelyabinskoy-oblasti-rodilos-47-dvoynyashek-i-dve-troyni_124539.html