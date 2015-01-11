Из-за коронавируса врачи наблюдают 283 человека в Челябинской области

За минувшие сутки в Челябинской области под медицинское наблюдение из-за коронавируса взято еще 27 человек.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, медики отслеживают состояние здоровья 283 человек, из них 52 – это граждане КНР, 5 – Южной Кореи, 11 – Ирана и 20 – Италии.

Всего после вспышки коронавирусной инфекции под наблюдение врачей попали 763 жителя Челябинской области и иностранцев. По данным на сегодняшний день, в регионе не зарегистрировано ни одного случая этого заболевания.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число подтвержденных случаев в материковом Китае достигло 80 552, из них 3 042 пациента скончались, более 53,7 тыс. излечились и выписаны из больниц.

https://dostup1.ru/medicine/Iz-za-koronavirusa-vrachi-nablyudayut-283-cheloveka-v-Chelyabinskoy-oblasti_124587.html