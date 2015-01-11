Состоялась встреча с молодежью в рамках проекта «Молодежная приемная»

5 марта в ОТИ НИЯУ МИФИ Общественная молодежная палата совместно с Собранием депутатов и Общественной палатой Озерского городского округа провели встречу с молодежью в рамках проекта «Молодежная приемная».

На мероприятии присутствовали учащиеся из пос. Метлино, а также иногородние студенты, обучающиеся в ОТИ НИЯУ МИФИ. Поступило письменное обращение от учащегося школы и его семьи. Ребятами на встрече было задано много волнующих вопросы. Каждому удалось выступить со своими предложениями: по пассажирским перевозкам, благоустройству пр. Победы возле здания института, о продвижении информации по работе строительных отрядов, поощрении активистов молодежных движений и т.д. Ребята отметили необходимость вовлечения молодежи в активную общественную деятельность, а также важность развития волонтерского движения. Молодые люди затронули актуальные темы. Были предложены со стороны депутатов и членов ОМП решения, которые не останутся без внимания и в скором времени начнется их совместная реализация.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42240/