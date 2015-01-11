Вниманию жителей округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

10 марта 2020 в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, сильное отложение мокрого снега на провода.

Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможны повреждения слабо укрепленных конструкций, повреждения кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.