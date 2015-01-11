Миндортранс сообщает о плохой видимости на дорогах из-за тумана

Миндортранс Челябинской области предупреждает водителей о плохой видимости из-за тумана на отдельных трассах.

«Из-за переходов температуры воздуха через нулевую отметку образовываются туманы – на трассах наблюдается плохая видимость», – сообщает пресс-служба ведомства.

Там также добавили, что неблагоприятные метеоусловия наблюдаются во всех муниципальных образованиях. «Так, в северных и северо-восточных районах слабый снег начался вечером 9 марта и продолжается до сих пор. На юге области идут дожди, на западе, в Ашинском районе, – мокрый снег», – говорится в информации.

В министерстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию.

На сайте Челябинского ЦГМС уточняется, что на дорогах образовалась гололедица, в горных районах установился туман. Кроме того, до вечера 10 марта в Челябинске, Карабаше, Коркино и Златоусте объявлено предупреждение о загрязнении воздуха промышленными и автомобильными выбросами.

https://dostup1.ru/society/Mindortrans-soobschaet-o-plohoy-vidimosti-na-dorogah-iz-za-tumana_124644.html