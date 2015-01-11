«Уральские авиалинии» отказались от полетов в Израиль из-за коронавируса

Авиакомпания «Уральские авиалинии» до 23 апреля отменяет рейсы в Израиль из Сочи, Екатеринбурга, Минеральных Вод и Москвы в связи с распространением коронавируса.

«В связи с распространением коронавируса и введением правительством Израиля обязательного карантина продолжительностью 14 дней для всех граждан, въезжающих в страну, авиакомпания отменяет следующие рейсы: U6-829/830 Сочи – Тель-Авив – Сочи (19.03 и 22.03), U6-725/726 Екатеринбург – Тель-Авив – Екатеринбург (с 12.03 по 08.04), U6-897/898 Минеральные Воды – Тель-Авив – Минеральные Воды (29.03 и 02.04) и U6-7021/7022 Домодедово – Эйлат (Рамон) – Домодедово (с 15.03 по 23.04)», – сообщает пресс-служба.+

Также до 25 апреля авиаперевозчик приостановил рейсы из Москвы в Венецию, Рим и Бордо.

https://dostup1.ru/society/Uralskie-avialinii-otkazalis-otpoletov-v-Izrail-iz-za-koronavirusa_124668.html