В минувшие выходные была выбрана «Мисс Егоза»!

8 Марта на ГЛК "Егоза" - самый яркий и любимый праздник! Музыка, диджей, конкурсы, карнавальные костюмы, миллион комплиментов милым дамам... Они верны традициям и вчерашний день встретили именно так!
И да, конечно, в ходе праздника наградили всех участниц конкурса #МиссЕгоза2020. Всех МиниМисс, одного МиниМистера и 10 финалисток. В общей сложности 68 человек.
Интригу, кто же всё-таки победил держали до последнего...
И вот они - официальные результаты конкурса:
Первое место у Миланы Пименовой, студентки медицинского университета из Челябинска.
Второе - у Анастасии Стёпиной, Озёрск, с отрывом всего в каких-то 30 голосов.
Третье у Александры Волковой, тоже из Озёрска.
Спасибо всем, кто участвовал в конкурсе, болел, переживал.
"Егоза" будет продолжать эту традицию. Поэтому шанс стать нашей мисс есть у многих девушек.