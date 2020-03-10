В минувшие выходные была выбрана «Мисс Егоза»!

8 Марта на ГЛК "Егоза" - самый яркий и любимый праздник! Музыка, диджей, конкурсы, карнавальные костюмы, миллион комплиментов милым дамам... Они верны традициям и вчерашний день встретили именно так!

И да, конечно, в ходе праздника наградили всех участниц конкурса #МиссЕгоза2020. Всех МиниМисс, одного МиниМистера и 10 финалисток. В общей сложности 68 человек.

Интригу, кто же всё-таки победил держали до последнего...

И вот они - официальные результаты конкурса:

Первое место у Миланы Пименовой, студентки медицинского университета из Челябинска.

Второе - у Анастасии Стёпиной, Озёрск, с отрывом всего в каких-то 30 голосов.

Третье у Александры Волковой, тоже из Озёрска.

Спасибо всем, кто участвовал в конкурсе, болел, переживал.

"Егоза" будет продолжать эту традицию. Поэтому шанс стать нашей мисс есть у многих девушек.