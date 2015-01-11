Евгений Щербаков: «Спасибо, что вы живете и подаете нам пример»

Накануне глава округа Евгений Щербаков поздравил с 90-летием ветерана Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) Александру Яковлевну Хлыщенко: он вручил ей именное письмо от Президента РФ и юбилейную медаль в честь 75-летия Победы.

Именинница встретила официальных гостей у себя дома и была немного взволнована происходящим. Евгений Щербаков тепло поприветствовал Александру Яковлевну, попросил не волноваться и вручил ей цветы, конфеты и торт:

- Поверьте, мы не меньше вас чувствуем торжественность этого момента: спасибо, что вы живете и подаете нам пример трудолюбия и жизнестойкости. Желаю вам самого главного - здоровья и оптимизма!

Затем глава округа выполнил почетную миссию – вскрыл конверт и зачитал поздравление от Владимира Путина. В послании, в частности, было сказано о том, что за плечами ветерана - большая жизненная школа, тяжелейшие испытания военного времени, самоотверженный труд по восстановлению страны из руин:

- Великую любовь к Родине, ответственность за ее настоящее и будущее вы передаете нам и грядущим поколениям. Желаю Вам здоровья, бодрости духа и благополучия!

С благодарностью приняла Александра Яковлевна из рук главы округа и медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Выяснилось, что это уже седьмая почетная награда, которую она получает в честь исторического события, имеющего общегосударственное значение.

Свой день рождения Александра Яковлевна отметила в кругу семьи накануне, 9 марта. Сейчас она проживает вместе с дочерью, работающей на ФГУП «ПО «Маяк», но на славный юбилей к маме приехал и сын из Казани, навестили тетю родственники из Челябинска. Все они подтвердили, что в свои уважаемые годы Александра Яковлевна живет полной жизнью и не унывает: когда-то много вязала и вышивала, а сейчас из всех занятий больше всего любит читать газеты (следит за ситуацией в Озерске и стране) и играть с шустрым персиковым пуделем.

- Душой я всегда была молода и никогда не сидела без дела. Может быть в этом и есть секрет моего долголетия, - призналась ветеран.

Расставаясь с Александрой Яковлевной, Евгений Щербаков пригласил ее на парад 9 мая, еще и еще раз поздравил с юбилеем, а также выразил восхищение ее красотой и тем вниманием близких людей, которым она окружена.

Из биографии:

Хлыщенко Александра Яковлевна родилась 09.03.1930 года в деревне Огнёво Каслинского района. Свою трудовую деятельность начала с 11 лет, когда вместе с одноклассниками с 7 утра до 7 вечера работала на пшеничном поле: дети пололи пшеницу, затем её сушили на сушилке, перелопачивали. С октября начиналась учеба в семилетней образовательной школе.

Работала Александра Яковлевна на полях всю войну.

После школы поступила в Челябинское ремесленное училище № 2. Заканчивала училище в п. Бурино, куда уехала с подругой. Когда получила специальность токаря, была направлена на Кировский завод в г. Челябинске.

В г. Озерск приехала в 1970 году и 01.04.1971 года устроилась в Управление автомобильного транспорта «ЮУС», в гараже №2 проработала токарем до пенсии (более 15 лет).

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42245/