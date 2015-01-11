Спикер Законодательного Собрания пообещал содействие в ремонте МЦ «Мир» в Озерске

Крупнейший закрытый город Южного Урала Владимир Мякуш посетил по приглашению депутата ЗСО Михаила Похлебаева. Делегация во главе со спикером Законодательного Собрания посетила детский эколого-биологический центр и молодежный центр «Мир».

Директор ДЭБЦ Наталья Косажевская рассказала о деятельности учреждения, об успешном взаимодействии с муниципалитетом и ФГУП "ПО "Маяк":

- Благодаря поддержке администрации и руководства комбината нам заменили кровлю на учебном здании, была встроена современная система вентиляции, было установлено 40 новых оконных блоков в теплицах, появилась новая конная тренировочная площадка. Наш музей под открытым небом «Блиндаж» вошел в состав участников долгосрочной программы «Школьный музей Победы», он уже пять лет открыт для озерских школьников, а на днях ему был присвоен статус партнера Музея Победы.

В время визита в ДЭБЦ секретарь регионального отделения «Единой России» осмотрел музей природы, геологический музей, теплицы, этнографический музей, актовый зал, полюбовался на подросшего кенгуру Плутошу, который появился в Озерске по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера в августе прошлого года.

Руководитель ЦКДиМ «Мир» Илья Назаров познакомил Владимира Мякуша с учреждением, ставшим для озерской молодежи знаковым. Гостю показали зрительный зал, продемонстрировали новое кинооборудование, которое «Мир» получил полгода назад в рамках реализации национального проекта «Культура». Владимир Мякуш обещал помочь с ремонтом «Мира» на условиях софинансирования: муниципалитет должен подготовить проектную документацию, здание отремонтируют за счет средств областного бюджета.

Далее в рамках визита состоялось совещание с участием спикера ЗСО Владимира Мякуша, главы Озерского городского округа Евгения Щербакова, его заместителей, генерального директора ФГУП «ПО «Маяк», депутата Заксобрания Михаила Похлебаева, председателя Собрания депутатов округа Владимира Кузнеченкова. В ходе совещания председатель ЗСО отметил, что Озерск среди трех уральских ЗАТО сейчас лидирует и по количеству подтвержденных национальных проектов, и по объему средств, которые будут привлечены в бюджет округа по этой линии. В феврале озерские власти передали в региональное правительство документацию по участию в 5 нацпроектах по ремонту важных социальных объектов: насосно-фильтровальной станции, театра кукол «Золотой петушок», по капитальному ремонту двух домов культуры в поселках Метлино и Новогорный, рекультивации свалки.

На встречу был приглашен Почетный гражданин Озерского городского округа Дмитрий Артаваздович Овакимян. В ходе разговора были затронуты темы актуализации Генплана Озерска, обсуждалась дальнейшая судьба здания школы № 21, санаторно-лесной школы им. Ю.А. Гагарина, обсуждались аспекты сохранения архитектурного наследия города и многие другие вопросы, касающиеся городской инфраструктуры.

- Состоялся конструктивный и серьезный разговор по тем вопросам, которые были подняты и озвучены. Сегодня главная задача – уметь слышать человека. Власти города и руководство «Маяка» приняли решение, как отреагировать на пожелания и предложения. Уверен, что мы вместе добьемся того, чтобы все предложения жителя Озерска были реализованы. Мне очень нравится Озерск, я люблю сюда приезжать: такой уникальный город со своей структурой, со своей, я бы сказал, экзотикой. Уютный, довольно благоустроенный. Конечно, некоторые здания и сооружения надо восстанавливать, ремонтировать, но я думаю, что у властей и жителей города хватит способностей принять оптимальные решения. Сегодня по каждому предложению установлены, сроки, исполнители, мы проверим, какая была проведена работа, - отметил Владимир Мякуш.

- Я сегодня здесь, потому что я посвятил этому замечательному городу много лет, принимал участие в его создании. Я рад, что был услышан сегодня, лед по каким-то вопросам тронулся. Я горжусь, что меня окружают здесь порядочные люди, - поделился впечатлениями от встречи Дмитрий Овакимян.

Глава округа Евгений Щербаков подвел итог встречи, назвав ее продуктивной:

- В нашем городе живут активные горожане. Мы на постоянной основе встречаемся и с Почетными гражданами, и с общественниками. Вопросы, поднятые сегодня Дмитрием Артаваздовичем Овакимяном, безусловно, злободневные, важные, нужные. В частности, рассмотрели вопрос по бывшему зданию школы № 21. Оно признано аварийным, в нем заниматься нельзя. Будем принимать решение по ее сносу и обязательно посоветуемся с жителями, что бы они хотели видеть на этом месте. Продолжим заниматься актуализацией генерального плана, при широком обсуждении с общественностью будут приниматься решения, мы будем прислушиваться к мнению большинства.

- Важно, что спикер ЗСО уделяет особое внимание именно Озерскому городскому округу. Сегодня у нас есть много проектов, которые мы реализуем совместно с регионом и Федерацией. Это означает, что появляются новые обязательства перед нашими гражданами. В конечном итоге каждый из проектов должен коснуться и улучшить качество жизни каждого человека, и поддержка региональной власти здесь крайне важна, - подчеркнул генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк», депутат ЗСО Михаил Похлебаев.

Фото Александра Абросимова

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/42255/